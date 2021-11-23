بلاسخارت أمام مجلس الأمن: الانتخابات العراقية جرت بكل مهنية

شفق نيوز/ قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" جينين هينيس بلاسخارت، يوم الثلاثاء، إن السلطات العراقية أدارت الانتخابات البرلمانية المبكرة بشكل مهني.

جاء حديث بلاسخارت خلال إحاطة لها في مجلس الأمن الدولي.

وقال بلاسخارت، إن "الحوار هو الطريق الوحيد لحل الأزمات في العراق"، معتبرة بأن "السلطات العراقية أدارت الانتخابات بكل مهنية".

وأضافت أن "النساء حققن نتائج مهمة في الانتخابات العراقية مستفيدات من نظام الكوتا".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أشاد في بيانين سابقين بالانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، معتبرا بأنها كانت حرة ونزيهة.

وتواجه نتائج الانتخابات اعتراضا من غالبية القوى والفصائل الشيعية بداعي إنها "مفبركة" و"مزورة".

وأضافت بلاسخارت إن ردود الأفعال على نتائج الانتخابات العراقية لا يجب أن تصل للتهديد والعنف، مضيفة أنه ليس هناك دليل على وجود تزوير او احتيال ممنهج في الانتخابات.

وقالت إن أي محاولة غير قانونية لتغيير نتائج الانتخابات سترتدّ على أصحابها.

وأشارت ممثلة يونامي إلى أن مطالب متظاهري تشرين مازالت قائمة، منوهة إلى أن الغموض يكتف مستقبل العراق.

وتطرقت بلاسخارت إلى محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق من الشهر الجاري قائلة، إن "عملية اغتيال الكاظمي عمل مرفوض ويجب ان لا يؤثر على سير العملية الديمقراطية بالعراق".