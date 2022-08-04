بلاسخارت للعامري: ضرورة استقرار الوضع السياسي والوصول لحلول ترضي جميع الاطراف

شفق نيوز / شددت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، يوم الخميس، على ضرورة استقرار الوضع السياسي والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

جاء ذلك، خلال استقبال القيادي في الإطار التنسيقي، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لبلاسخارت، في مكتبه بالعاصمة بغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الطرفان، بسحب البيان، آخر مستجدات الوضع السياسي وسبل معالجة الانسداد الحاصل، وضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات للوصول إلى نتائج واقعية مقبولة تعتمد الأطر الدستورية.

وناقش الجانبان، ملف "القصف التركي والتجاوزات التي تحدث من قبل الأتراك على الحدود العراقية".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طالب، أمس الأربعاء، بحل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة التي قال إنه لم يقرر حتى الآن خوضها من عدمه.

وسرعان ما أعلنت قوى سياسية عدة، بينها منضوية في الإطار التنسيقي، تأييدها وترحيبها بدعوة الصدر، إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وأكد العامري في بيان له أمس، وجود حاجة إلى حوار وطني شامل من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات إجراء انتخابات مبكرة جديدة، ومنها توفير المناخات المناسبة لتعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية.