بلاسخارت: لقاؤنا مع الصدر كان جيداً وناقشنا إيجاد حل للأزمة

شفق نيوز / أكدت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، يوم الجمعة، أن لقاءها مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان إيجابياً.

وقالت بلاسخارت، خلال مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "اللقاء الذي جمعها مع الصدر، شهد بحث أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة".

وفي معرض ردها حول ما إذا كانت هناك رسالة مهمة من الصدر، أو بوادر مبادرة سياسية، أكدت بلاسخارت، أن "الصدر سيقول ما في جعبته لاحقاً".

وكانت بلاسخارت، قد وصلت صباح الجمعة، الى محافظة النجف في زيارة "غير معلنة"، التقت خلالها بالصدر في مقر إقامته بالحنانة.

يشار إلى أن آخر زيارة لبلاسخارت إلى النجف، كانت في كانون الأول 2021، بعد توتر نتيجة إعلان نتائج انتخابات تشرين الأول أكتوبر.

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكان العراق قد أجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما أن تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.