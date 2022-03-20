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بلاسخارت: لعيد نوروز دور مهم في تقوية الروابط بين الشعوب

Category: سیاسة

Date: 2022-03-20T12:53:25+0000
بلاسخارت: لعيد نوروز دور مهم في تقوية الروابط بين الشعوب

شفق نيوز/ أصدرت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الاحد، بياناً بمناسبة عيد نوروز، مشيرة إلى دوره المهم في تقوية الروابط بين الشعوب.

وقالت في بيانها، الذي صدر باللغات العربية والكوردية والانكليزية،  وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت عام 2010 اليوم الدوليّ للنوروز، مبينة أن عيد نوروز هو الاحتفال العريق بتجدّد الحياة في أول أيام الربيع، وله دورٌ مهم في تقوية الروابط بين الشعوب، ويُؤذن بتجديد الحياة والوئام، وإعلاء قيم السلام والتضامن والتسامح والمصالحة.

وأشارت إلى أن هذه القيم ضروريةٌ اليوم أكثرَ من أيّ وقتٍ مضى، إذ نواجه التهديد الوجوديّ المتمثل في تغيّر المناخ، والذي يؤثّر سلباً في حياتنا وفي كوكبنا، ولا ننسى جائحة كوفيد-19 التي ما تزال تتسبب في خسائر بشرية، مضيفة أن الصراعات القريبة والبعيدة، والنزاعات السياسية في الداخل، تُلحق الضرر برفاهنا الجسدي والنفسي.

وفي مواجهة هذه التحديات المتفاقمة، تقول بلاسخارت، إن التفاؤل أمرٌ أساسيّ. فلنُفكّر كيف يُمكننا أن نكون جزءاً من ولادةٍ جديدة، من بداياتٍ جديدةٍ مُستلهَمةٍ من العدالة والاحترام، وهو ما يحتاجه عالمُنا بشدّة.

وأضافت: يحدونا الأملُ في أن الخلافات في العراق يُمكن أن تُحلّ بسرعةٍ من أجل أن يمضي البلدُ قُدماً على الطريق نحو التنمية المستدامة والازدهار. فتَوقُ الإنسان إلى السلام ليس له حدود.

 

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