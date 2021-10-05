بلاسخارت لشفق نيوز: انتخابات تشرين ستكون مختلفة

شفق نيوز/ رأت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، يوم الثلاثاء، أن الانتخابات التشريعية التي ستجرى في العاشر من الشهر الجاري ستكون مختلفة عن الانتخابات المنصرمة.

وقالت بلاسخارت لوكالة شفق نيوز على هامش مؤتمر صحفي عقدته في بغداد، إن "هذه الانتخابات لها القدرة أن تكون مختلفة من عدة نواحي، فمن قبلنا سيمكننا تقديم مساعدة أكبر في عملية الرصد، مع الاستفادة من الدروس السابقة لإنجاح هذه الانتخابات"، مبينة أن "المناخ الانتخابي كذلك مختلف اليوم عما كان عليه في انتخابات 2018"

وأضافت "أكرر ماقلته سابقا بأن الامم المتحدة ستكون شريكاً فاعلاً لضمان نزاهة الانتخابات ومن الضروري ان تكون هذه الانتخابات مختلفة تماما عن انتخابات 2018"، مضيفة "بناء على المحاكاة الأخيرة يوم امس يسعدني التأكيد ان هذه الانتخابات ستكون مختلفة تماما عن سابقاتها".

وأوضحت "كانت مجموعة ملاحظات واجراءات سابقة لابد من تغييرها، وإعادة تصحيح مسارها وهذا ماتم العمل عليه حالياً"، مبينة أن "جميع الجهود الحالية هي لمنع تكرار احداث 2018".

وبينت أن "الأمم المتحدة عملت بجهد لمنع اي تزوير وكذلك الجهود الحالية هي في الإطار نفسه لمنع التزوير في كركوك وأي منطقة أخرى"، موضحة أن "الانتخابات ليست بالضرورة ان تكون لتغيير الأشخاص وحدهم بل ضرورة لتغيير المسار السياسي".

وأكدت أن "هناك تدابير مهمة تم اتخاذها للحد من اي تزوير قد يحدث في هذه الانتخابات.. ولذلك أقول لكم هذه الانتخابات تختلف عن سابقتها".

وأوضحت أن "الامم المتحدة وللمرة الأولى لديها تفويض مختلف الان"، مضيفة "اعلم ان هناك مخاوف وغضب وخيبة امل كبيرة كما لمسنا ذلك من خلال التظاهرات، لذلك جاءت الانتخابات ونعمل مابوسعنا لتكون الانتخابات نزيهة ومختلفة وشفافة وبعد الانتخابات سنواصل عملنا في العراق".

وأشارت إلى أن "تفويضنا اليوم يختلف عن التفويض الممنوح لنا في انتخابات 2018 لنتفادى الكثير من الأخطاء السابقة، كما أن المناخ الانتخابي اليوم يختلف عن المناخات السابقة"، مضيفة "كنت قريبة من ساحة التحرير وهذه الانتخابات مطلب من مطالب المتظاهرين".

ويتنافس المرشحون للانتخابات التشريعية في 83 دائرة انتخابية بخلاف الانتخابات السابقة حيث كان العراق مقسما على 18 دائرة أي يتقاسم مرشحو كل محافظة دائرة انتخابية واحدة. ويبلغ مجموع مراكز الاقتراع العام 8273، في حين يبلغ عدد مراكز الاقتراع الخاص (منتسبو وزارتي الدفاع والداخلية والصنوف الامنية الاخرى) 595 مركزا.