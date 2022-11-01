بلاسخارت لشفق نيوز: السوداني يدرك التحديات التي ستواجهه وآلية معالجتها وبغداد وكوردستان جادان بحل الخلاف

شفق نيوز/ قالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، يوم الثلاثاء، إن بغداد وإقليم كوردستان جادان بمعالجة المشاكل العالقة بين الطرفين.

وقالت بلاسخارت في تصريح لوكالة شفق نيوز، حول ما إذا كانت متفائلة بشأن الحكومة العراقية الجديدة، "هناك العديد من التحديات للحكومة العراقية، وأعتقد أن رئيس الوزراء يدرك تمامًا الأولويات التي سيتعين عليه معالجتها... أتمنى له حظا سعيدا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان الحكومة الجديدة معالجة القضايا العالقة بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد، قالت بلاسخارت: "أعلم أن هناك اتفاقاً بين أربيل وبغداد للعمل على جميع القضايا العالقة وأعتقد أن الجانبين جادان في هذا الأمر".