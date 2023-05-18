بلاسخارت تحذر من كارثة مائية في 2035: لن يستطيع العراق تأمين 15% من حاجته المائية

شفق نيوز/ حذر الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، يوم الخميس، من أن البلاد لن تستطيع تأمين 15% من احتياجاتها المائية في العقد المقبل.

وقالت بلاسخارت في جلسة لمجلس الأمن الدولي مخصصة للعراق، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "90% من الانهار في العراق ملوثة بسبب الجفاف وقلة الواردات المائية".

وأضافت "بحلول 2035 لن يتمكن العراق من تلبية سوى 15% من متطلباته من المياه"، مشيرة إلى أن "سبعة ملايين نسمة في العراق يعانون من صعوبة الوصول الى المياه".

ويعاني العراق منذ سنوات عدة من أزمة مائية شديدة بسبب قلة الإيرادات المائية من دول المنبع، إلى جانب قلة الأمطار، ما أدى إلى انخفاض شديد في مناسيب نهريّ دجلة والفرات، وبلغت الأزمة ذروتها في السنوات الثلاث الأخيرة ليشهد البلد في العام الحالي جفاف عدداً من الأنهار والأهوار.