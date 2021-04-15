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بلاسخارت عن قصف أربيل: مثال آخر على المحاولات المتهورة لتهديد استقرار العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-04-15T07:38:01+0000
بلاسخارت عن قصف أربيل: مثال آخر على المحاولات المتهورة لتهديد استقرار العراق

شفق نيوز/ أدانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يوم الخميس، القصف الصاروخي الذي استهدف مقراً للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي.

وقالت بلاسخارت في تغريدة، "أحداث الليلة الماضية في إقليم كوردستان هي مثال آخر على المحاولات المتهورة لتأجيج التوترات وتهديد استقرار العراق".

وأضافت "نحن ندين أعمال العنف هذه ونحث الحكومتين الفيدرالية وكردستان على التحرك بسرعة وبتوحيد لمنع المزيد من التصعيد".

وأعلنت داخلية إقليم كوردستان استهداف مركز للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي عبر طائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار.

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