بلاسخارت عن سرقة تريليونات الضرائب: كان للعراق ان ينجز بها مدارس ومستشفيات

شفق نيوز/ تساءلت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جنينين بلاسخارت يوم الاثنين، عن ما يمكن إنجازه بـ"تريليونات الدنانير العراقية" التي سرقت من ودائع الضرائب العراقية.

وكتبت بلاسخارت في تغريدة على موقع تويتر "ماذا يمكن للعراق فعله بمليارات الدولارات المفقودة منه؟ الاستثمار بالمدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وغير ذلك".

وتابعت "استردوا هذه الأموال وأعيدوها لأصحابها الشرعيين. ادعموا الحكومة العراقية في تحقيقاتها. ووفروا الحماية لمن يكشفون الحقائق. اضمنوا المساءلة".

وأنهت بلاسخارت تغريدتها بوسم "#سرقة_الودائع_الضريبية"

https://twitter.com/JeanineHennis/status/1582056428067753984