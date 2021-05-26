بلاسخارت عن انتشار الحشد داخل الخضراء: سلوك يضعف العراق

شفق نيوز / علقت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، على ما شهدته العاصمة العراقية بغداد، من انتشار لألوية تابعة للحشد الشعبي ودخولهم للمنطقة الخضراء، معتبرة أن هذا السلوك يضعف الدولة العراقية.

وكتبت بلاسخارت في تغريدة لها على تويتر، أن "أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي"، مشددة على ضرورة عدم اللجوء إلى "استعراض القوة ليشق طريقه"

وأكدت المبعوثة الأممية، أن "مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية، ويزيد من تآكل ثقة الجمهور، يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، ولا أحد فوق القانون".

من جانبه، قال رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، إن "العراقيين سواء في معيار المساءلة القانونية، ويجب إحترام قرارات مؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية التي ينبغي أن تسري قراراتها على الجميع بلا استثناء ليأخذ كل ذي حق حقه".

وأضاف الحكيم، في تغريدة له على تويتر، أن "التفريط بهيبة الدولة يعرض حاضر البلاد ومستقبلها إلى الخطر، فضلاً عن إضعافها وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، طوقت أربعة ألوية من قوات الحشد الشعبي، وقوة من أمن الحشد، مواقع "مهمة" داخل المنطقة الخضراء منها منزل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، ومنزل اللواء ابو رغيف ومبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومبنى السفارة التركية، بحسب مصدر أمني تحدث للوكالة.

وعلى إثر ذلك، أغلقت الفرقة الخاصة العراقية، المنطقة الخضراء بالكامل، فيما نشرت الدبابات التابعة للجيش وأغلقت مداخل المنطقة الواقعة وسط العاصمة بغداد.

وفيما بعد، صدرت توجيهات عسكرية "تقيد" حركة الارتال الأمنية والعسكرية ببغداد، تضمنت منع دخول جميع الارتال المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي أو أي أرتال أخرى تزيد عن عجلتين عبر السيطرات الخارجية، فضلا عن منع حركة الارتال المسلحة داخل العاصمة، إلا بموافقة "قيادة عمليات بغداد"، وفقا لمصادر أمنية تحدثت للوكالة.

ويأتي هذا التطور، بعد انتشار سيارات عسكرية لقوات الحشد الشعبي، داخل المنطقة الخضراء، وسط أجواء متوترة على خلفية اعتقال القيادي في الحشد "قاسم مصلح"، في منطقة الدورة جنوبي بغداد، بتهم تتعلق بفساد مالي وإرهاب، قبل أن يتم إطلاق سراحه مساء الأربعاء، وفق ما أبلغ مصدر أمني شفق نيوز.

وبعد ذلك، وصف القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قيام مجاميع مسلحة بدخول المنطقة الخضراء بأنه "انتهاك خطير" للدستور العراقي، مؤكداً فتح تحقيق فوري بهذا الشأن.