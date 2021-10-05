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بلاسخارت عن الانتخابات العراقية: لسنا غافلون عن المخاوف ونكرر ماقاله السيستاني

Category: سیاسة

Date: 2021-10-05T08:53:21+0000
بلاسخارت عن الانتخابات العراقية: لسنا غافلون عن المخاوف ونكرر ماقاله السيستاني

شفق نيوز/ حثت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت، يوم الثلاثاء، العراقيين على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في العاشر من تشرين الاول الحالي، مؤكدة أنها ستختلف عن انتخابات عام 2018 "رغم المخاوف".

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، في فندق الرشيد وسط بغداد، وحضرته وكالة شفق نيوز، "اريد أن اردد كلمات المرجع الديني علي السيستاني وهو تشجيع الناخبين على المشاركة بالانتخابات"، مؤكدة "نحن نتفق مع ذلك".

وأشارت إلى أن "الكثير من المواطنين الذين التقيانهم أبدوا مخاوفهم من التزوير والضغوط الخارجية والتدخلات مع تفهمهم أن نتيجة الانتخابات ليست بالضرورة هي التي ستغير واقعهم"، موضحة أن "الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة تماما عن سابقاتها".

ولفتت إلى أنه "لا توجد انتخابات تؤدي الى تغيير شامل سريع"، مبينة أن " الانتخابات بمفردها لن تأتي للعراق بالاستقرار والسلام بل هي وسيلة الى غاية".

وأكدت أن "القوات الأمنية والحكومة العراقية ستقدم المساعدة والجهود اللازمة لإنجاح عملنا"، مشيرة إلى أن "الجميع يعمل لتوفير مناخٍ آمن يوم الانتخاب وهو امر ضروري".

ونوهت بلاسخارت، إلى أن "عدم المشاركة في الانتخابات يعطي الحق لوجود اشخاص لا ترغب بوجودهم في البرلمان"، معتبرة أن "المناخ السياسي في العراق معقد جدا ومختلف عن غيره".

وبينت أن "النتائج ستعلن في اللحظة نفسها التي تخرج فيها من مراكز الاقتراع ، لذلك ليس هناك مجال للتلاعب بها".

وأوضحت أن "عدد المراقبين الدوليين الان يبلغ 887 فردا بالتحديد ، وهذا بطلب من الحكومة"، مشيرة إلى أن "هناك تنسيقاً عالياً مع كل المراقبين المحليين والمنظمات الأممية،  وجميع جهودنا تتركز لمنع اي تلاعب او احتيال او تزوير او تدخل لتغيير نتائج الانتخابات التي ستصادق عليها المحكمة الاتحادية".

وأوضحت ان "دورنا يقتصر على مراقبة الانتخابات وتقديم المساعدة"، لافتة إلى أن "المصادقة على النتائج تقع على عاتق الحكومة ولا دور لنا في ذلك".

وحث المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، في بيان صدر عن مكتبه، في 29 ايلول الماضي، العراقيين على المشاركة في الانتخابات بعد تدقيق سير المرشحين، وحذر من عدم "تكرار التجارب الماضية".

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