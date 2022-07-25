سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بلاسخارت تؤكد أنها ستدلي بإفادة لمجلس الأمن الدولي بشأن "مجرزة برخ" في العراق 

Category: سیاسة

Date: 2022-07-25T12:16:32+0000
بلاسخارت تؤكد أنها ستدلي بإفادة لمجلس الأمن الدولي بشأن "مجرزة برخ" في العراق 

شفق نيوز/ اكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، يوم الاثنين، أنها ستدلي بإفادة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي لمصيف "برخ" في دهوك والذي أدى لسقوط تسع ضحايا وعدد من الجرحى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مكتبه ببغداد الممثلة الأممية بلاسخارت، وأكد خلال اللقاء على مضي العراق بمفاتحة مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء التركي الأخير الذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء في محافظة دهوك.

وأشار الكاظمي إلى دعوته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاستماع لوجهة النظر العراقية بهذا الخصوص؛ بالنحو الذي يعزز سيادة العراق على أراضيه ويحمي مواطنيه.

بدورها أكدت بلاسخارت أنها ستدلي بإفادة بهذا الشأن في جلسة لمجلس الأمن الدولي تقرر لهذا الشأن.

وشهد اللقاء أيضاً البحث في ملفات التعاون بين العراق وبعثة الأمم المتحدة في المجالات المختلفة الأخرى، ولاسيما ما يتعلق بخطوات غلق ملف النازحين ودعم المناطق المحررة.

ويوم الأربعاء الماضي قصف الجيش التركي بالمدفعية مصيف "برخ" في إدارة زاخو المستقلة وأدى القصف إلى سقوط تسع ضحايا وإصابة 33 من السياح، مما أثار ردوداً شعبية وسياسية محلية ودولية استنكرت هذا القصف.

related

العراق ينصح مواطنيه بعدم السفر إلى تركيا "حفاظاً على سلامتهم"

Date: 2022-07-20 18:26:36
العراق ينصح مواطنيه بعدم السفر إلى تركيا "حفاظاً على سلامتهم"

واشنطن تشبه انفجار بيروت بما يحدث في العراق وتحمل طهران المسؤولية

Date: 2020-08-11 07:01:42
واشنطن تشبه انفجار بيروت بما يحدث في العراق وتحمل طهران المسؤولية

دراسة تكشف حجم الأموال الايرانية المنفقة على فصائل مسلحة في العراق والمنطقة

Date: 2019-11-09 07:56:42
دراسة تكشف حجم الأموال الايرانية المنفقة على فصائل مسلحة في العراق والمنطقة

تقرير أمريكي: هجوم التنف رد فعل إيراني على خسارة الفصائل الموالية لها الانتخابات بالعراق

Date: 2021-10-22 13:31:24
تقرير أمريكي: هجوم التنف رد فعل إيراني على خسارة الفصائل الموالية لها الانتخابات بالعراق

ائتلاف علاوي يلوح بالانسحاب من العملية السياسية برمتها ويحذر من انهيار العراق

Date: 2019-11-19 13:57:50
ائتلاف علاوي يلوح بالانسحاب من العملية السياسية برمتها ويحذر من انهيار العراق

"المنبر العراقي" بزعامة اياد علاوي ينضم لقافلة المقاطعين للإنتخابات في العراق

Date: 2021-07-28 09:23:07
"المنبر العراقي" بزعامة اياد علاوي ينضم لقافلة المقاطعين للإنتخابات في العراق

وصول نائب رئيس الحكومة الروسية إلى بغداد

Date: 2021-04-21 18:23:19
وصول نائب رئيس الحكومة الروسية إلى بغداد

الحكيم يدعو لـ"حكومة الوحدة الوطنية والفريق المنسجم الكفوء"

Date: 2022-07-02 19:18:05
الحكيم يدعو لـ"حكومة الوحدة الوطنية والفريق المنسجم الكفوء"