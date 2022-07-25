بلاسخارت تؤكد أنها ستدلي بإفادة لمجلس الأمن الدولي بشأن "مجرزة برخ" في العراق 

شفق نيوز/ اكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، يوم الاثنين، أنها ستدلي بإفادة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي لمصيف "برخ" في دهوك والذي أدى لسقوط تسع ضحايا وعدد من الجرحى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مكتبه ببغداد الممثلة الأممية بلاسخارت، وأكد خلال اللقاء على مضي العراق بمفاتحة مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء التركي الأخير الذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء في محافظة دهوك.

وأشار الكاظمي إلى دعوته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاستماع لوجهة النظر العراقية بهذا الخصوص؛ بالنحو الذي يعزز سيادة العراق على أراضيه ويحمي مواطنيه.

بدورها أكدت بلاسخارت أنها ستدلي بإفادة بهذا الشأن في جلسة لمجلس الأمن الدولي تقرر لهذا الشأن.

وشهد اللقاء أيضاً البحث في ملفات التعاون بين العراق وبعثة الأمم المتحدة في المجالات المختلفة الأخرى، ولاسيما ما يتعلق بخطوات غلق ملف النازحين ودعم المناطق المحررة.

ويوم الأربعاء الماضي قصف الجيش التركي بالمدفعية مصيف "برخ" في إدارة زاخو المستقلة وأدى القصف إلى سقوط تسع ضحايا وإصابة 33 من السياح، مما أثار ردوداً شعبية وسياسية محلية ودولية استنكرت هذا القصف.