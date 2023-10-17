بلاسخارت تشير لأهمية رئاسة الإقليم وتدفع بغداد وكوردستان صوب القطاع الخاص واتفاق بعيد المدى

شفق نيوز/ قالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، يوم الثلاثاء، إن لا طريق أمام بغداد وإقليم كوردستان سوى الاستثمار في القطاع الخاص.

وأضافت بلاسخارت خلال لقاء مع طلبة جامعة سوران نقلته محطة "روداو" الكوردية، إن "القطاع العام في اقليم كوردستان والعراق بصورة عامة اصبح اشبه ببالون يتم النفخ فيه لذلك لا يوجد طريق سوى الاستثمار في القطاع الخاص".

وأوضحت بلاسخارت في ملف آخر، "عملنا خلال الفترة الماضية مع ايران والعراق لتنفيذ الاتفاق الأمني وذلك بهدف ايقاف القصف على هذه المناطق و اذا تكلمنا عن تركيا فإننا نتمنى من كل قلبنا ان نتوجه توجها مماثلا في مستقبل قريب".

وتابعت بلاسخارت، "اذا قارنا اقليم كوردستان العراق ببقية الشعب الكوردي في ايران وتركيا وسوريا فإننا نرى الكثير من المنجزات في الاقليم، وصحيح انها قد لا تكون مثالية والصحيح ان نعترف بالمنجزات التي تم تحقيقها هنا في الاقليم".

ولفتت بلاسخارت إلى أن جزءاً كبيراً من الإحصائيات تشير الى انخفاض في مؤشر حرية الرأي في العراق واقليم كوردستان ايضا، حرية الرأي والتعبير مهمة جدا ويجب الحفاظ عليها".

ولفتت الى ان "هناك جواً ايجابياً واتفاقاً بين اربيل وبغداد ولكن هذا الاتفاق مؤقت وانا ادعم وجود اتفاق بعيد المدى بين الجانبين".

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إن "رئاسة اقليم كوردستان مؤسسة مهمة لجميع الإقليم وللعلاقات بين اربيل وبغداد ايضا"،