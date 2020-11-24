بلاسخارت تشيد بدور السيستاني وتؤكد على استمرار مباحثات اربيل وبغداد

شفق نيوز/ عدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، "المحاصصة والمحسوبية" عائقاً للتقدم في العراق، وفيما أشادت بدور المرجع الاعلى السيد علي السيستاني، أكدت ضرورة استمرار مباحثات حكومتي بغداد واربيل.

وقالت بلاسخارت في إحاطتها لمجلس الأمن الدولي، اليوم، إن "الوضع الاقتصادي في العراق مقلق وننتظر تطبيق الورقة الإصلاحية عن طريق الاتفاق بين الحكومة والبرلمان والاطراف السياسية"، مؤكدة على "أهمية استمرار المباحثات بين بغداد وأربيل".

ولفتت، الى ان "الحكومة العراقية تعمل في مواجهة عواصف متعددة في وقت واحد"، مشيرة الى ان "الورقة البيضاء تعد وثيقة مهمة".

واشارت، الى ان "المحاصصة والمحسوبية تعيق التقدم في العراق"، مشددة على "معالجة هذا الملف بشكل عاجل لتحقيق آمال وتطلعات شعب العراق".

واضافت أن "المرجع السيد علي السيستاني أكد أهمية التصويت في الانتخابات بحرية ودون أي ضغوط"، مبينة أن السيستاني "شدد على ضرورة النزاهة والشفافية والمراقبة".

وتابعت، أن "الأمم المتحدة ترحب بانخفاض الهجمات على البعثات الدبلوماسية في العراق"، مبينة أن "انخفاض مستويات العنف في العراق بشكل كبير أمر مشجع".

واشارت الممثلة الأممية إلى "انخفاض مستويات العنف في العراق بشكل كبير أمر مشجع"، مرحبة "بانخفاض الهجمات على البعثات الدبلوماسية".