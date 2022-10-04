بلاسخارت تخرج من مجلس الامن بـ"استنتاج واحد"

شفق نيوز/ رأت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت، يوم الثلاثاء، إن الوقت قد حان لجميع الاطراف العراقية للجلوس على طاولة الحوار.

وقالت بلاسخارت في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "بعد جلسة اليوم في مجلس الأمن الدولي، هناك استنتاج واحد فقط: لقد حان الوقت لجميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار، والالتزام الجماعي بالحلول الملموسة وإبعاد البلد عن حافة الهاوية".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قدمت بلاسخارات، إحاطة لمجلس الأمن الدولي عن الوضع في العراق وعن عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، أكدت فيها أن الخلافات تسود على لغة الحوار في البلاد، مشيرة الى ان المحافظات الجنوبية تشهد مناوشات مسلحة والطبقة السياسية غير قادرة على حسم الازمة.

وقالت بلاسخارت، إن "خيبة أمل الشعب قد وصلت إلى عنان السماء. لقد فقد العديد من العراقيين الثقة في قدرة الطبقة السياسية في العراق على العمل لصالح البلد وشعبه. ولن يؤدي استمرار الإخفاق في معالجة فقدان الثقة هذا سوى إلى تفاقم مشاكل العراق".

ولفتت الى ان "النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق يتجاهلان احتياجات الشعب العراقي. ويمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق. ولا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه. وإبقاء المنظومة "كما هي" سوف يرتد بنتائج سلبية".