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بلاسخارت تخاطب سياسيين عراقيين خلال إحاطة لمجلس الأمن: هل ستتقاسمون "الكعكة" هذه المرة؟

Category: سیاسة

Date: 2022-02-24T15:16:39+0000
بلاسخارت تخاطب سياسيين عراقيين خلال إحاطة لمجلس الأمن: هل ستتقاسمون "الكعكة" هذه المرة؟

شفق نيوز / خاطبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، يوم الخميس، السياسيين العراقيين، بالتساؤل: هل ستتقاسمون "الكعكة" هذه المرة؟ .

وأشارت بلاسخارت، خلال إحاطة عن آخر المستجدات السياسية في العراق، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إلى أن "الوقت الذي يهدر في المأزق السياسي العراقي أثمن من إضاعته"، داعية القوى السياسية العراقية، إلى "اعطاء الأولوية لمصالح البلاد، وليس لتقاسم الكعكة".

وحثت المبعوثة الأممية، القوى السياسية على "الحوار والتوافق على برنامج حقيقي للإصلاح، لاسيما مع لمس عرقلة للتغيير والإصلاحات التي يحتاج إليها العراق بشدة"، مؤكدة أن "الفراغ السياسي والتعالي على الخلافات ستكون تكلفته باهظة جداً على العراقيين".

ونوهت بلاسخارت في إحاطتها، إلى أن "العراق بحاجة إلى التعاون على إدارة السلطة وليس التشبث بها بأي طريقة"، مبينة أن "شروع العراق الآن بتنفيذ الإصلاحات، سيتطلب منه جهودا جبارة لإنجازها".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد عقد في وقت سابق من مساء اليوم، جلسة خاصة لمناقشة آخر التطورات على الساحة السياسية في العراق، وبحث جهود القوى العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة، واستعراض جهود القوى السياسية لإكمال بقية الاستحقاقات الدستورية وذلك بعد أربعة أشهر من إجراء الانتخابات.

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