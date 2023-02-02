بلاسخارت تحيط مجلس الأمن بما يجري في العراق

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، جلسة خاصة بشأن الوضع في العراق.

وقالت يونامي في بيان نشر عبر مواقعها الرسمية على مواقع التواصل، باللغات العربية والكوردية والانجليزية، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن مجلس الامن التابع للامم المتحدة يعقد جلسة بشأن الوضع في العراق اليوم الخميس الثاني من شباط في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك، السادسة مساء بتوقيت بغداد.

وأضافت أن الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ستقدم إحاطتها في الجلسة بشأن التطورات في العراق، وبشان بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، موضحة أنه سيتم بث الجلسة مباشره كما ستكون الترجمة الفورية إلى العربية متاحة خلال البث.

تنويه لوسائل الإعلام | سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة بشأن الوضع في #العراق يوم الخميس، 2 شباط/ فبراير 2023، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك (6:00 مساءً بتوقيت بغداد). pic.twitter.com/4PF87MPzHi — UNAMI (@UNIraq) February 2, 2023

ويشهد العراق سلسلة أزمات أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، فضلا عن ازمة سياسية جديدة بين بغداد واربيل عقب قرار المحكمة الاتحادية وتأثيره على عرقلة اقرار الموازنة العامة لعام 2023.

وفي الرابع من تشرين الماضي 2022، أحاطت ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارات، مجلس الأمن الدولي، بأن الخلافات تسود على لغة الحوار في البلاد، وأشارت حينها إلى أن المحافظات الجنوبية تشهد مناوشات مسلحة والطبقة السياسية غير قادرة على حسم الأزمة.

وقالت بلاسخارت ايضاً، إن "النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق يتجاهلان احتياجات الشعب العراقي، ويمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق، ولا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه، وإبقاء المنظومة "كما هي" سوف يرتد بنتائج سلبية".