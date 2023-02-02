بلاسخارت تحذر من قرار المحكمة الاتحادية: نأمل ألّا يعيق مفاوضات إقرار الموازنة

شفق نيوز/ أعربت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينس بلاسخارت، يوم الخميس، عن أملها في ألّا يؤدي قرار المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) الأخير بشأن إقليم كوردستان، إلى إعاقة المفاوضات الجارية بشأن إقرار الموازنة الاتحادية لسنة 2023.

وعبّرت بلاسخارت، في إحاطة لها قدمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي وتابعتها وكالة شفق نيوز، عن أملها أن يكون "لدى كل من بغداد وأربيل الحافز للوصول إلى ترتيبات دائمة للابتعاد عن استمرار حالة إدارة الأزمات".

وبشأن انتهاكات السيادة العراقية، نوهت المبعوثة الأممية، إلى أن "إيصال الرسائل عبر القصف لن يؤدي إلا إلى زيادة التوترات على نحوٍ متهور ويتسبب بقتل الناس وتدمير الممتلكات، الوسائل الدبلوماسية القائمة هي في متناول الجميع، وكذلك عندما تواجه دول الجوار تهديدات متصورة للأمن القومي".