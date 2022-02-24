بلاسخارت تحذر من فقر وصراع في العراق: معرض بشكل حاد لأزمة مياه

شفق نيوز / حذرت المبعوثة الأممية الى العراق جينين بلاسخارت، يوم الخميس، من تعرض العراق لندرة "حادة" في المياه.

وقالت بلاسخارت في كلمة لها خلال احاطة لمجلس الامن عن الوضع العراقي وتابعتها شفق نيوز إن "العراق معرض بشكل حاد لآثار ندرة المياه بسبب تغير المناخ ونقص تدفق المياه من أنهاره".

ووصفت بلاسخارت هذا الامر بأنه "عامل مضاعف للتهديد حيث يصاحب ذلك زيادة مخاطر الفقر والنزوح وعدم الاستقرار والصراع"، مبينة أن "الملكية المشتركة لهذا الملف البالغ الأهمية بين الأطياف السياسية ستكون مسألة ضرورية".

وكان العراق طالب اكثر من مرة دول الجوار، بزيادة الاطلاقات المائية لانهاره، محذرا من تاثيرات النقص الحاد في مياهه الواردة عبر دجلة والفرات وغيرها من الأنهر التي تصب في شط العرب مثل نهر الكرخة في تقليص المساحات الزراعية وهجرة السكان لمناطقهم مع اعتماده على طرق ري جديدة لأراضيه لتوائم الأوضاع المائية الجديدة.