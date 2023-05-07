بلاسخارت تبلغ السوداني دعمها لمواجهة التحديات في العراق "عبر حلول جذرية"

شفق نيوز/ أبلغت الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الأحد، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، دعمها تعزيز التحديات الاقتصادية والاجتماعية "عبر حلول جذرية وطويلة الأمد".

وقال مكتب السوداني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم، بلاسخارت، وبحثا ملفات التعاون بين العراق والأمم المتحدة، بمختلف برامجها العاملة، وسبل تطويرها وتهيئة أسباب نجاحها.

ونقل البيان عن السوداني قوله، خلال اللقاء، أن الحكومة أظهرت منذ بداية عملها إصراراً على حلّ الأزمات والمشكلات التي تتعاون فيها مع المنظمة الدولية، وقد قطعت شوطاً طويلاً على مسار الحل لأغلب المشاكل، حيث وضعت الأولويات في البرنامج الحكومي، مشيرا إلى انفتاح العراق وإسناده كل الجهود الدولية والأممية، التي تعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وما يمهّد للتنمية المستدامة إقليمياً.

من جانبها أكدت بلاسخارت دعم بعثة الأمم المتحدة في العراق للجهود والبرامج الحكومية الهادفة إلى معالجة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلم الاجتماعي، عبر حلول جذرية وطويلة الأمد، بحسب ما جاء في البيان.