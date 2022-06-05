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بلاسخارت تبدي تجاوباً مع سوريا لحل مشكلات العراقيين في المخيمات

Category: سیاسة

Date: 2022-06-05T17:30:10+0000
بلاسخارت تبدي تجاوباً مع سوريا لحل مشكلات العراقيين في المخيمات

شفق نيوز/ أبدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، يوم الأحد، استعدادها للعمل بالتنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية لحل مشكلات المواطنين العراقيين في المخيمات.

جاء ذلك، خلال بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، مع المبعوثة الأممية إلى العراق، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، وفي مقدمتها المساعدات الإنسانية وأوضاع المخيمات، وبشكل خاص مخيم الهول، بسحب ما ورد عن وكالة الأنباء السورية "سانا".

وشدد المقداد وفقاً لـ"سانا"، على ضرورة "الابتعاد بالعمل الإنساني عن التسييس والمعايير المزدوجة والتنسيق مع الحكومة السورية من قبل الأمم المتحدة، وكل الدول التي لديها مواطنون في المخيمات لإعادتهم إلى وطنهم".

بدورها، أعربت بلاسخارت، عن تقديرها للتعاون الذي تبديه سوريا في إطار المخيمات، واستعدادها لـ"العمل بالتنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية على حل مشكلات المواطنين العراقيين، وخاصة الأطفال والنساء الموجودين في مخيم الهول".

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