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ماذا تفعل بلاسخارت في طهران؟ "يونامي" توضح

Category: سیاسة

Date: 2021-02-01T18:56:42+0000
ماذا تفعل بلاسخارت في طهران؟ "يونامي" توضح

شفق نيوز/ قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، الاثنين، إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت زارت طهران وبحثت مع مسؤوليها دعم استقرار العراق.

وأوضحت البعثة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن بلاسخارت زارت طهران يومي 31 كانون الثاني/ يناير و 1 شباط/ فبراير، وعقدت محادثات مع مسؤولين إيرانيين حول القضايا الإقليمية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم الاستقرار في العراق.

وكانت الممثلة الخاصة قد زارت عدداً من دول المنطقة، بما في ذلك إيران، من قبل، وفق البيان.

وأشار بيان يونامي إلى أن هذه الزيارات تأتي تعزيزاً لتفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2522 (2020)، والذي يتضمن تيسير الحوار والتعاون الإقليميين، بما في ذلك حول قضايا أمن الحدود والطاقة والتجارة والبيئة والمياه والبنية التحتية والصحة العامة واللاجئين.

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