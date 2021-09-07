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بلاسخارت: الأمم المتحدة تقدم المساعدة الأكبر في العالم لإنتخابات العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-09-07T08:10:00+0000
بلاسخارت: الأمم المتحدة تقدم المساعدة الأكبر في العالم لإنتخابات العراق

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت يوم الثلاثاء أن الأمم المتحدة ستقدم المساعدة "الأكبر" في العالم للانتخابات التشريعية في العراق المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بغداد وحضرتها وكالة شفق نيوز، إن "المساعدة التي ستقدمها الأمم المتحدة لإنتخابات العراق ستكون الأكبر على مستوى العالم بأسره، وستنشر مزيدا من الفرق"، مبينة أن "أعداد موظفي الأمم المتحدة التي سيتم نشرهم يبلغ خمسة أضعاف الأعداد في انتخابات 2018 في العراق إضافة إلى مشاركة 130 خبيراً دولياً".

وأضافت أن "انتخابات تشرين الأول/أكتوبر المقبل ستكون مختلفة عن سابقتها في العام 2018".

وخاطبت بلاسخارت المرشحين الذين يغرون الناخبين بالأموال للحصول على اصواتهم يوم الاقتراع قائلة "لأولئك المرشحين الذين يرومون دفع 200 دولار لكل ناخب مقابل عرض صورة للتصويت لهؤلاء اقول لهم أنتم تهدرون أموالكم فلن يُسمح بإدخال الهواتف النقالة داخل مراكز الاقتراع".

وتابعت بالقول إن "الأمم المتحدة تبذل الجهود لمنع الخروقات الانتخابية"، مشددة على أنه "ينبغي أن تكون العملية الانتخابية شاملة وبهذا الصدد سنشجع النساء على التصويت والمشاركة".

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