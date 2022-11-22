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بلاسخارت: الهجمات الإيرانية غير قابلة للتهاون وقوة العراق تبدأ من الداخل

Category: سیاسة

Date: 2022-11-22T14:53:16+0000
بلاسخارت: الهجمات الإيرانية غير قابلة للتهاون وقوة العراق تبدأ من الداخل

شفق نيوز / علقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، يوم الثلاثاء، على الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، التي استهدفت مدينة أربيل وضواحيها، في إقليم كوردستان.

وكتبت بلاسخارت، في تغريدة لها على تويتر، للأسف، لا يسعنا إلا أن نكرر ما قلناه: "الهجمات الإيرانية المستمرة لا يمكن التهاون إزاءها".

وأضافت أن "على العراق أن يعمل على نحو موحّدٍ حتى لا يفسح المجال لمزيد من الأعمال العدائية"، مردفة بالقول: "القوة في الخارج تبدأ بالوحدة في الداخل".

وكانت مصادر أمنية، كشفت لوكالة شفق نيوز، فجر الاثنين، تعرض العاصمة أربيل وقضاء كويسنجق لقصف صاروخي استهدف مقار أحزاب معارضة، ومخيماً للاجئين الإيرانيين.

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