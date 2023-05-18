بلاسخارت الخلافات بين الحزبين الكورديين وصلت إلى الحافة ونيجيرفان بارزاني بذل جهوداً لجمع الأطراف

شفق نيوز/ دعت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الأطراف في إقليم كوردستان إلى تجاوز خلافاتها.

وأضافت بلاسخارت؛ أن العلاقة بين بغداد وبين أربيل تشي بالخير لكنها مازالت معقدة، مذكرّة الأحزاب في إقليم كوردستان العراق بأن "الوقت يداهمنا".

وقالت إن "الخلافات بين الحزبين الحاكمين في إقليم كوردستان العراق وصلت إلى الحافة، مشيرة إلى ان "رئيس إقليم كوردستان بذل محاولات كثيرة من أجل جمع الأطراف السياسية".