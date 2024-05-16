بلاسخارت في إحاطتها الأخيرة تؤشر "تقدماً" و"اخفاقات" في "عراق النهضة"

شفق نيوز/ أشرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينس بلاسخارت، يوم الخميس، وجود تقدم في بعض الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية للبلاد، فيما أكدت وجود بعض الإخفاقات.

وقالت بلاسخارت، في آخر إحاطة إلى مجالس الأمن الدولي، بشأن العراق، وتابعتها وكالة شفق نيوز: "إننا في العام 2024 نشهد عراقاً آخذ في التطور وبسرعة، كما نشاهد وجود نهضة في مجالات تقديم الخدمات والإعمار على مختلف الصعد".

وشددت المبعوثة الأممية، على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، بالقول: "مع التصويت القادم للبرلمان الذي من المتوقع الآن أن يجري بعد غد السبت، هناك أمل في أن تتم تسمية الرئيس الجديد عاجلاً".

وأشارت بلاسخارت، إلى أن "الجمود السياسي ما يزال يعرقل تشكيل الحكومة المحلية في محافظتي ديالى وكركوك، على الرغم من مرور خمسة أشهر على إجراء انتخابات مجالس الحافظات".

وأوضحت أن "مكافحة داعش ما تزال مصدر تعقيد للجميع، وتنذر بمشكلات مستقبلية في العراق، على الرغم من أن البيئة الأمنية في العراق باتت أكثر استقراراً"، مشددة على ضرورة ضمان عودة آمنة للنازحين إلى ديارهم، من دون إكراه".