بلاسخارات تصل النجف للقاء السيستاني

شفق نيوز/ وصلت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارات، اليوم الأربعاء، الى مدينة النجف للقاء المرجع الديني الأعلى علي السيستاني.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن بلاسخارات وصلت، صباح اليوم، الى النجف عن طريق البر، مبينا أن مسؤولين محليين كانوا في استقبالها بالمحافظة.

وأشار إلى أن الممثلة الاممية ستلتقي خلال زيارتها النجف المرجع الديني الاعلى في العراق علي السيستاني.

وتأتي زيارة بلاسخارات هذه إلى النجف، بعد زيارات سابقة قامت بها منذ أكثر من عام التقت خلالها المرجع الديني الاعلى للشيعة في العراق علي السيستاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فضلا عن مسؤولين محليين.