بكربلاء .. الانهيال بالضرب بالهروات على موكب ومسيرة يمجدان الاحتجاجات (صور)

شفق نيوز/ افاد ناشطون مدنيون يوم الثلاثاء بتعرض اشخاص في موكب حسيني ومسيرة في مدينة كربلاء الى الضرب بالهروات وذلك لتمجيدهم الاحتجاجات التي انطلقت في العراق منذ تشرين/اكتوبر عام 2019.

وقال الناشطون في منشورات على منصات التواصل الاجتماعي اليوم انه تم منع الزائرين في الموكب والمسيرة من دخول العتبة الحسينية الا انهم مكثوا امام العتبة واستمروا في ترديد الهتافات الممجدة للتظاهرات، والضحايا الذين سقطوا على اثرها.

واضاف الناشطون ان "اولئك الزائرين تعرضوا الى الضرب المبرح بالعصي والهروات من قبل أمن الحشد والعتبة الحسينية".

وعلى الصعيد ذاته قال شهود عيان ان "الهتافات التي رددها اولئك الزائرون تضمنت عبارات مسيئة وخادشة للحياء الى كل من لم يساند او يخرج بالاحتجاجات لتحدث ملاسنات ومشادات كلامية وتدافع مع اخرين استدعت تدخل الامن لفضها".