بكتاب رسمي.. القضاء العراقي يطالب السويد باسترداد "سلوان موميكا"

شفق نيوز/ طالب مجلس القضاء الاعلى في العراق، يوم الإثنين، السويد رسمياً باسترداد حارق المصحف "القرآن"، سلوان موميكا، الى القضاء العراقي.

وجاء في كتاب رسمي وجهته شعبة الاسترداد في مجلس القضاء الى وزارة الخارجية العراقية / الدائرة القانونية، "اشارة الى كتاب محكمة تحقيق الكرخ الثالثة المرقم (18680 ) في ۲۰23/7/3م۰ نــــــــرفق طيا" ملف الاسترداد باللغتين العربية والانكليزية الخاص بالمتهـم العراقي( سلوان صباح متي موميكا) والصادر بحقه امرا" بالقبض من المحكمة المذكورة اعلاه وفق إحكام المادة (۱/۳۷۲) من قانون العقوبات القيامه بالاعتداء بالطرق العلانية على المعتقدات الدينية وتحقيرها)، ونظرا" لاستيفاء الملف للشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل، عليه راجين إيداعه لدى السلطات القضائية السويدية بالطرق الدبلوماسية وفق مبدأ المقابلة بالمثل للنظر في امر استرداده الى سلطاتنا على ذمة القضية المطلوب عنها واعلامنا اجراءاتكم بالسرعة الممكنة.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وجّه في 29 حزيران 2023، بإتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد اللاجئ ذي الأصول العراقية الذي أقدم على حرق القران من دولة السويد.

ومزق شاب مصحفا وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى.

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة السويدية أنها صرحت بتنظيم تظاهرة يخطط منظمها، وهو شاب عراقي يدعى "سلوان موميكا"، لإحراق نسخة من القرآن خارج مسجد ستوكهولم الكبير الأربعاء، تزامنا مع بدء عيد الأضحى.