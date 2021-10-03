"بقوة السلاح".. العمال الكوردستاني يمنع مرشحين كورد من الدخول إلى سنجار

شفق نيوز/ أعلن قائممقام سنجار في نينوى، محما خليل، يوم الاحد، ان حزب العمال الكوردستاني، منعه واثنين من المرشحين الإيزيديين، تحت تهديد السلاح، من الدخول إلى المدينة لترويج لممارسة حملتهم الانتخابية.

وقال خليل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من يوم امس السبت توجهت الى سنجار مع زملائي المرشحين عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي، وفيان دخيل، لممارسة الحملة الانتخابية، وتحفيز الناس على المشاركة بالانتخابات، لكن قوة كبيرة من حزب العمال الكوردستاني واجهتنا ومنعتنا من الدخول تحت تهديد الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، وهددونا بالقتل".

وأشار إلى أن "المادة ٥ من الدستور، والمادة ٢٢ من قانون الانتخابات، الزمتا الحكومة بتوفير الحماية لمرشحي الانتخابات، لكن يبدو ان هذا الحق مسلوب في سنجار، من قبل حزب غير عراقي وغير قانوني يمارس ممارسات ما انزل الله بها من سلطان أمام انظار قوات الجيش العراقي".

واضاف خليل، ان "هذه الممارسات الاجرامية التعسفية من قبل هذا الحزب سوف تتسبب بعزوف اهالي المدينة عن الانتخابات، لوجود شعور بالتهديد والقتل الذي يلاحقهم"، مشيرا الى ان "الحزب قام بتمزيق كل البوسترات الانتخابية الخاصة بنا في المدينة".

وحمل خليل الحكومة المركزية "مسؤولية حمايتنا، وتوفير الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات، عن طريق ايجاد مكان محايد ليشعر المرشحون بالامان، ويمارس المقترعون حقهم بالإدلاء بأصواتهم بكل حرية"، مناشدا مفوضية الانتخابات، "بتوفير الحماية لنا".

وطالب الحكومة بـ"العمل على اخراج هذا الحزب غير القانوني من العراق وتوفير الامن والامان لاهالي سنجار".

وفي وقت سابق اليوم، دعت النائبة الايزيدية السابقة فيان دخيل، اليوم الأحد، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والأمم المتحدة للقيام بمهامها في الانتخابات بسنجار.

وقال دخيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بعد قيام قوة مسلحة غير عراقية ووافدة من وراء الحدود من منع مرشحي حزب كوردستاني عراقي من القيام بفعالية انتخابية أباحها الدستور العراقي الاتحادي، في مدينة سنجار الجريحة، وبعد الاستهانة بالسيادة العراقية بوجود القوات العراقية، لابد من خطوات عاجلة من أجل منح الحظوظ المتساوية لكل المرشحين ضمن قضاء سنجار وتوابعه".

وطالبت "القائد العام للقوات المسلحة الى إيلاء الاهتمام الخاص بسنجار وأوضاعها والانتباه لما يتم التخطيط له فيها، في يوم الاقتراع وندعوه لاستخدام صلاحياته لمنع أي تلاعب أو تأثير من اي جهة كانت بخيارات الناخبين".