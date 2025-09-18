بقرار قضائي .. "يزن مشعان الجبوري" نهائياً خارج السباق الانتخابي

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس، أن الهيئة القضائية للانتخابات صادقت على استبعاد يزن مشعان الجبوري من السباق الانتخابي بشكل نهائي.

وقررت مفوضية الانتخابات في العراق، في الثامن من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، استبعاد يزن مشعان الجبوري من السباق الانتخابي وذلك للمرة الثانية.

وأخبر مصدر مطلع في حينها وكالة شفق نيوز، بأن قرار استبعاد (نجل السياسي العراقي مشعان الجبوري) جاء على خلفية قضية "تسريبات صوتية".

ويأتي هذا القرار بعد نحو اسابيع قلائل من استبعاد الجبوري في 20 آب الماضي، عقب ظهور مذكرة قبض قديمة بحقه أثناء تدقيق البيانات، ما دفع المفوضية إلى منحه مهلة 72 ساعة لتقديم ما يثبت عدم صحتها.

وقد عولجت القضية لاحقاً من قبل وزارة داخلية إقليم كوردستان، الأمر الذي سمح بعودته المؤقتة إلى السباق الانتخابي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة في العراق، قبل ايام، إنتهاء عمليَّة تدقيقٍ شاملةً لجميع أسماء المرشّحين لانتخابات مجلس النوّاب المقبلة، والبالغ عددهم قرابة ثمانية آلاف مرشّح، مشيرةً إلى شمول 335 منهم بإجراءات قانونها.