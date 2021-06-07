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بقرار قضائي.. إطلاق سراح القيادي في الحشد قاسم مصلح

Category: سیاسة

Date: 2021-06-07T16:23:59+0000
بقرار قضائي.. إطلاق سراح القيادي في الحشد قاسم مصلح

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع عن إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح يوم الاثنين بناء على قرار اتخذه القضاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء أطلق سراح قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح لعدم كفاية الأدلة".

وأضاف، " سيتم استقباله بشكل رسمي من قبل قيادات الحشد بعد قليل".

واعتقلت قوات خاصة عراقية قاسم مصلح في في 27 أيار/مايو المنصرم بتهمة "الإرهاب"، الأمر الذي كاد أن يفجر نزاعاً دموياً في قلب المنطقة الخضراء ببغداد.

إذ انتشرت فصائل من الحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء وحاصرت عدة مواقع حيوية بينها مزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأثار تحرك قوات الحشد انتقادات محلية ودولية واسعة النطاق.

ولف الغموض أسباب اعتقال قاسم مصلح، إذ أشار البعض إلى أنه متهم باستهداف قاعدة عين الأسد العسكرية في الأنبار، فيما ذهب آخرون إلى أنه يواجه اتهامات باغتيال ناشطين في الحراك الشعبي.

كما أعلنت وسائل إعلام مقربة من الحشد الشعبي باستلام الحشد للمتهم في يوم اعتقاله، وسط نفي من السلطات الحكومية.

ولم تعلن السلطات العراقية عن مكان احتجاز المتهم.

وكان مصدر سياسي مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز، آنذاك، بأن "مصلح يتواجد في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ويجري التحقيق معه هناك من قبل لجنة مشتركة بين الحكومة العراقية وأمن الحشد".

وقاسم مصلح، كان يشغل منصب قائد "لواء الطفوف" التابع للعتبة الحسينية في الحشد الشعبي، قبل أن ينفك منها بسبب خلافات، ويتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد في الأنبار.

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