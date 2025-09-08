بقرار قضائي.. سجاد سالم يعود للانتخابات (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

نقضت الهيئة القضائية للانتخابات في العراق، يوم الاثنين، قرار مفوضية الانتخابات باستبعاد ترشيح سجاد سالم، من تحالف البديل في محافظة واسط.

وبحسب نص القرار الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فإن قرار استبعاد المرشح كان على "ادعاءات بموجب كتاب هيئة الحشد الشعبي ولم تثبت بحكم قضائي بات".

وخلصت الهيئة القضائية، إلى عدم جواز استبعاد سجاد سالم من الترشيح للانتخابات، واستناداً للمادتين 19 و20 من قانون المفوضية قرر نقض القرار المطعون فيه.

وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صادق في 24 آب/أغسطس الماضي، على استبعاد عشرات المرشحين للانتخابات بينهم النائب الحالي في البرلمان العراقي عن محافظة واسط سجاد سالم من السباق الانتخابي.

وتعليقاً على القرار، كتب النائب سجاد سالم في تدوينة بعد تقديم الطعن لدى مفوضية الانتخابات، أن "قرار الاستبعاد كان مبنياً على ورقة A4 ارسلتها ما يسمى مديرية أمن الحشد مذيلة بدون توقيع من قبل (لفيف من المواطنين) تطالب باستبعادي لأني أدعو إلى عودة (الدكتاورية) نعم هكذا كتبت، والمقصود هو (الدكتاتورية)".

يذكر أن مفوضية الانتخابات كانت قد استبعدت مئات المرشحين خلال الأسابيع الماضية، لأسباب مختلفة من بينها حسن السيرة والسلوك والشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، ووجود قيود جنائية وتهم فساد مالي وإداري، فضلاً عن عدم تقديم المرشحين الأوراق اللازمة للترشح من بنيها الشهادة الدراسية.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر لغاية 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص.