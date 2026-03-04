بفقرة واحدة.. البرلمان العراقي يعقد "جلسة سرية" السبت المقبل

شفق نيوز- بغداد

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، جدول أعمال "الجلسة السرية" رقم 11 المقرر عقدها يوم السبت المقبل 7 آذار/ مارس الجاري.

وبحسب الجدول الذي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تضمن فقرة واحدة (مناقشة التحديات الأمنية في العراق والمنطقة بحضور القيادات الأمنية).

وأشار إلى أن الجلسة تبدأ الساعة التاسعة مساءً.

هذا وكان النائب عن كتلة حقوق النيابية، مقداد الخفاجي قال لوكالة شفق نيوز، الأربعاء، إن مجلس النواب سيطرح في الجلسة المقبلة مشروع إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الجانب الأميركي لحماية الأجواء العراقية، وفي الوقت نفسه سيتم الاستعانة باتفاقية أخرى مع الدول العالمية كروسيا والصين.

إلى ذلك حذرت النائب عن كتلة دولة القانون ابتسام الهلالي، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أمس الثلاثاء، من أن الوضعين الأمني والاقتصادي يشكلان خطراً حقيقياً على العراق، مطالبةً رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد لعقد جلسة طارئة خلال الأسبوع الحالي.

وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة الأحد الماضي، لمناقشة التحديات الأمنية الأخيرة في العراق والمنطقة، إلا أنها تأجلت إلى إشعار آخر، بسبب اندلاع الحرب في المنطقة ومقتل المرشد الإيراني، إلى جانب خطورة الوضع في العراق ووجود احتجاجات قرب المنطقة الخضراء وإغلاقها لدواعٍ أمنية، وفقاً لما أبلغ به مصدر في رئاسة البرلمان وكالة شفق نيوز حينها.