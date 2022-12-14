بـ6 فقرات.. الحكومة ترسل للبرلمان استمارة تقييم للمحافظين (وثيقة)

شفق نيوز / أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن إرسال استمارة لمجلس النواب تتضمن تقييم النواب للمحافظين في (13) محافظة.

وبينت وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء وموجهة الى مجلس النواب –دائرة الشؤون النيابية تتضمن "استمارة تقييم أعضاء مجلس النواب عن محافظة (بغداد، نينوى، البصرة، كركوك، ديالى، واسط، الأنبار، بابل، كربلاء، النجف، ميسان، ذي قار، المثنى)".

وتطلب الوثيقة التي جاءت بعنوان تقييم المحافظين والمديرين العامين في المحافظات من النواب "تعبئة البيانات والمعلومات الواردة في الاستمارة عن المحافظة شخصياً مع ارفاق الوثائق التي تعزز البيانات المطلوبة أينما وردت واعلامنا بالإجابة خلال (72) ساعة".

وتضمنت استمارة التقييم (6 فقرات تتعلق الأولى بمدى تمكن المحافظ من اتخاذ القرارات، والثانية بقدرته على معالجة المشكلات، والثالثة دوره في تشجيع الاستثمار في المحافظة، والرابعة مدى تفويضه للصلاحيات، والخامسة تمكين أعضاء مجلس النواب من الحصول على المعلومات، وأخيرا توصيات النائب، فيما تضمنت تقديرات النواب للمحافظين مؤشرات "ضعيف، ومتوسط، وجيد، وجيد جدا، في حين التوصية تضمنت اعفاء المحافظ أو تطويره أو ابقائه في المنصب أو ترشيحه لمنصب أعلى، وذيلت الاستمارة بطلب اسم وتوقيع النائب".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أمهل، أول أمس الاثنين، المديرين العامين في حكومته مدة ثلاثة اشهر سيعيد تقييم أدائهم بعدها. جاء ذلك في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء شهدت إقرار البرنامج الحكومي والتصويت عليه.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من داخل المجلس لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بشكل جاد، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية في كل وزارة لتنفيذ خططها وما مطلوب منها في إطار البرنامج الحكومي.

وفي ضوء تحديد آلية تنفيذ البرنامج الحكومي، وتحقيق أهدافه، أقرّ مجلس الوزراء أن تلتزم وزارة التخطيط والهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بتنفيذ المشاريع والبرنامج، وفقاً لأولويات الحكومة الواردة في المنهاج الوزاري النافذ، وبحسب الاختصاص، كما تلتزم وزارة التخطيط ووزارة المالية وبقية الوزارات بتوفير التخصيص والتمويل لتنفيذ متطلبات البرنامج الحكومي وللموازنتين التشغيلية والاستثمارية.