بـ21 إطلاقة مدفع.. أردوغان يستقبل السوداني في أنقرة (صور)

شفق نيوز/ جرت في العاصمة التركية أنقرة، يوم الثلاثاء، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر بيش تبه الرئاسي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مراسم الاستقبال شهدت عزف النشيدين الوطنيين العراقي والتركي في القصر الرئاسي، واستعراض السوداني والرئيس أردوغان حرس الشرف، وتحيّة علمي الدولتين وإطلاق المدفعية إحدى وعشرين إطلاقةً، تحية للوفد الزائر.

بعد ذلك، أجرى السوداني والرئيس التركي جلسة مباحثات ثنائية، تناولت مجمل العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمّ الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.