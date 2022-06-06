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بـ 25 تريليون دينار وبشرى للمحاضرين والأجور.. تعرف على تفاصيل قانون الأمن الغذائي

Category: سیاسة

Date: 2022-06-06T10:48:56+0000
بـ 25 تريليون دينار وبشرى للمحاضرين والأجور.. تعرف على تفاصيل قانون الأمن الغذائي

شفق نيوز/ أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، أن اللجنة ستصوت اليوم الإثنين على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، من أجل تقديمه للتصويت داخل قبة البرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.

وقال الكعبي خلال اجتماع اللجنة المالية والتي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعا بحضور لجنتي القانونية والشهداء النيابيتين، وسيكون التصويت على قانون الأمن الغذائي قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي".

واشار الى ان "هناك اتفاقاً على مواد القانون وفق المبلغ الإجمالي وهو 25 تريليون دينار"، موضحا أن "اللجنة المالية النيابية ستصوت اليوم على مواد وفقرات قانون الأمن الغذائي، من أجل ان يكون القانون جاهز للتصويت في جلسة البرلمان".

ولفت الكعبي الى ان "القانون تضمن تخصيص مالي لوزارة الكهرباء لدفع مستحقات الغاز الايراني وايضا مستحقات المحاضرين والعقود والاجور اليومية مع تخويل وزير المالية وكذلك البترودولار المحافظات المنتجة النفط والمتضررين إجراء العمليات العسكرية، وتم تخصيص مبلغ إلى مؤسسات الشهداء والسجناء السياسيين".

وتابع ان "هناك خلافات ستحل اما داخل اللجنة المالية او في جلسة التصويت على القانون".

وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى، نهاية شهر أيار الماضي، القراءة الثانية لمقترح قانون الأمن الغذائي، بعد مناقشته خلال جلسة اعتيادية عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 250 نائباً.

وأول أمس السبت، قال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله، "لسنا مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة بسبب تضمينه لأبواب صرف غير ضرورية تزيد من مخاطر شبهات الفساد والهدر بالمال العام".

فيما نفت اللجنة المالية النيابية، صحة الأنباء التي تتحدث عن تجاوز المبلغ المرصود لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية 25 تريليون دينار.

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