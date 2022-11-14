بـ"تبرئة" من قطر.. المهندس الاسكتلندي خارج سجن بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وسائل إعلام بريطانية، يوم الاثنين، إطلاق سراح المهندس "الأسكتلندي" بريان جليندينينغ، من سجن في العاصمة العراقية بغداد، بعد تبرئة ذمته من قبل دولة قطر.

واعتقل جليندينينغ، وهو مهندس عمل في قطر، فور وصوله إلى البصرة في 4 أيلول/ سبتمبر الماضي، بموجب مذكرة للشرطة الدولية "الإنتربول"، بتهمة التخلف عن سداد قروض من بنك قطر الوطني قيمتها 20 ألف جنيه استرليني، كان قد حصل عليها منذ العام 2016.

وبحسب خبر نشرته صحيفة "ديلي ريكورد" البريطانية، وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن جليندينينغ، وجه قبل أيام "نداء إلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، معبرا عن قلقه على سلامته في العراق".

يذكر أن بنك قطر الوطني أصدر الأسبوع الماضي بيان تبرئة ذمة مصادق عليه من السلطات القطرية، بأنها لم تعد تلاحق جليندينينغ، إلا أن البيان لم يتم إيصاله إلى السلطات العراقية المعنية، فظل المواطن الاسكتلندي في سجنه في بغداد إلى جانب مجرمين ومتهمين بالإرهاب، بحسب الصحيفة البريطانية.

وأفرجت السلطات العراقية، عن جليندينينغ، صباح أمس الأحد، وهو حاليا في فندق آمن بعدما تسلمه مسؤولون من السفارة البريطانية، بينما تستعد عائلته في اسكتلندا لاستقباله في غضون أيام.

لكن منظمة "ايبكس ريفورم" الحقوقية، أشارت إلى أن "قطر لم تؤكد حتى الآن أنها أزالت الإشارة الحمراء على مذكرة توقيفه، ما يعني أن جليندينينغ قد يتم توقيفه مجدداً وهو في طريقه إلى أسكتلندا".

وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن العراق تلقى "أدلة من بنك قطر الوطني الأسبوع الماضي للتأكيد على أن التسليم كان يتعلق بديون مصرفية، لكن ديون كهذه لا تفي بمعايير التسليم، إلا أنه كان من المرجح خضوع العراق لضغوط قطر وتسليمه بكل الأحوال".