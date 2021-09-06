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بغداد وأنقرة تبحثان ملف الأتراك المحكومين والمطلوبين للقضاء العراقي

Category: سیاسة

Date: 2021-09-06T09:01:30+0000
بغداد وأنقرة تبحثان ملف الأتراك المحكومين والمطلوبين للقضاء العراقي

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع السفير التركي لدى بغداد علي رضا غوناي ملف الأتراك المحكومين والمطلوبين للقضاء العراقي.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس المجلس القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم، السفير التركي في العراق علي رضا غوناي، مبيناً أن "الطرفين بحثا متابعة قضايا المواطنين الذين يحملون الجنسية التركية المحكومين أو المطلوبين للقضاء".

يذكر أن هناك مجموعة من المواطنين الأتراك الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم "داعش" والقي القبض عليهم من قبل القوات العراقية وهم يخضعون الآن لعقوبات بالسجن، وربما بالإعدام أيضاً.

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