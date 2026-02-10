بغداد وأنقرة تبحثان آليات تفعيل عمل مجموعات الصداقة البرلمانية

شفق نيوز- أنقرة

بحث سفير جمهورية العراق لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية–العراقية، محمد مفيد آيدن، يوم الثلاثاء، آليات تفعيل عمل مجموعات الصداقة البرلمانية، وسبل تعزيز التواصل والتنسيق المستمر بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال لقاء رسمي عقد في مبنى مجلس الأمة التركي بالعاصمة أنقرة جرى فيه استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم مسارات التعاون المشترك، ولا سيما في مجالات التنسيق السياسي وتبادل الخبرات التشريعية، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل وترسيخ الشراكة المؤسسية بين مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة التركي.

وبحسب بيان للسفارة العراقية في أنقرة ورد لوكالة شفق نيوز فقد ناقش الجانبان آليات تفعيل عمل مجموعات الصداقة البرلمانية، وسبل تعزيز التواصل والتنسيق المستمر بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعكس عمق العلاقات التاريخية وروابط الجوار التي تجمع الشعبين الصديقين.

وأكد السفير اللجماوي حرص جمهورية العراق على تعزيز التعاون البرلماني مع الجمهورية التركية، باعتباره ركيزة أساسية في دعم العلاقات الثنائية وتطويرها على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن تفعيل قنوات التواصل بين المؤسستين التشريعيتين من شأنه الإسهام في تعزيز الثقة المتبادلة ودعم المصالح المشتركة للبلدين.

كما أعرب السفير عن تقديره للدور الإيجابي الذي تضطلع به مجموعة الصداقة البرلمانية التركية–العراقية في توطيد العلاقات بين البلدين، مؤكداً تطلع العراق إلى توسيع آفاق التعاون البرلماني بما ينسجم مع عمق العلاقات التاريخية وروابط الجوار بين الشعبين الصديقين.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والجمهورية التركية.