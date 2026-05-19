بغداد وأنقرة تبحثان تفعيل أنبوب نفط "كركوك ـ تركيا"

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع السفير التركي في بغداد أنيل بورا ‏إينان، مساء اليوم الثلاثاء، إمكانية إنشاء وتفعيل أنبوب لنقل النفط من ‏كركوك إلى الأراضي التركية.‏

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن السفير ‏التركي نقل رسالة تهنئة من وزير خارجية بلاده هاكان فيدان، إلى الوزير ‏فؤاد حسين، بمناسبة تجديد الثقة به وزيراً للخارجية، متمنياً له التوفيق ‏والنجاح في مهامه خلال المرحلة المقبلة.‏

وأضاف البيان، أن السفير نقل تهاني رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب ‏أردوغان، إلى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، ‏مؤكداً حرص الجمهورية التركية على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية ‏بين البلدين الصديقين‎.‎

وأشارت الوزارة، إلى أن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين العراق ‏وتركيا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من ‏الملفات ذات الاهتمام المشترك‎.‎

وأكد الجانبان، بحسب البيان، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك ‏في ملف المياه، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين بشأن نهري ‏دجلة والفرات، بما يسهم في ضمان الحصص المائية للعراق، مشيدين ‏بالكميات المائية التي أُطلقت مؤخراً باتجاه العراق في إطار التفاهمات ‏الثنائية القائمة‎.‎

كما أوضحت الوزارة، أن اللقاء تناول مشروع "طريق التنمية" وأهميته ‏الاستراتيجية في تعزيز الربط الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول ‏المنطقة‎.‎

وأشار الجانبان، إلى أهمية عقد اجتماعات اللجنة العراقية – التركية ‏المشتركة بصورة منتظمة، بما يسهم في متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات ‏التفاهم الموقعة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات‎، وسط التأكيد على أهمية استمرار التعاون في مجال تصدير النفط، بما يخدم ‏المصالح المشتركة للبلدين‎.‎

وتابعت الوزارة، أن اللقاء شهد أيضاً مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري، ‏وتسهيل الإجراءات التجارية بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة في ‏البلدين‎.‎

وفي ختام اللقاء، لفت وزير الخارجية، إلى حرص العراق على تطوير علاقاته ‏مع الجمهورية التركية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الأمن ‏والاستقرار والتعاون الاقتصادي في المنطقة.‏