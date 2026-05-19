بغداد وأنقرة تبحثان تفعيل أنبوب نفط "كركوك ـ تركيا"
شفق نيوز- بغداد
بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع السفير التركي في بغداد أنيل بورا إينان، مساء اليوم الثلاثاء، إمكانية إنشاء وتفعيل أنبوب لنقل النفط من كركوك إلى الأراضي التركية.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن السفير التركي نقل رسالة تهنئة من وزير خارجية بلاده هاكان فيدان، إلى الوزير فؤاد حسين، بمناسبة تجديد الثقة به وزيراً للخارجية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف البيان، أن السفير نقل تهاني رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، إلى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً حرص الجمهورية التركية على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأشارت الوزارة، إلى أن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان، بحسب البيان، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك في ملف المياه، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين بشأن نهري دجلة والفرات، بما يسهم في ضمان الحصص المائية للعراق، مشيدين بالكميات المائية التي أُطلقت مؤخراً باتجاه العراق في إطار التفاهمات الثنائية القائمة.
كما أوضحت الوزارة، أن اللقاء تناول مشروع "طريق التنمية" وأهميته الاستراتيجية في تعزيز الربط الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.
وأشار الجانبان، إلى أهمية عقد اجتماعات اللجنة العراقية – التركية المشتركة بصورة منتظمة، بما يسهم في متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وسط التأكيد على أهمية استمرار التعاون في مجال تصدير النفط، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وتابعت الوزارة، أن اللقاء شهد أيضاً مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل الإجراءات التجارية بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة في البلدين.
وفي ختام اللقاء، لفت وزير الخارجية، إلى حرص العراق على تطوير علاقاته مع الجمهورية التركية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي في المنطقة.