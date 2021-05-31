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بغداد وأربيل تبديان استعدادهما لتنفيذ بنود موازنة 2021

Category: سیاسة

Date: 2021-05-31T17:51:07+0000
بغداد وأربيل تبديان استعدادهما لتنفيذ بنود موازنة 2021

شفق نيوز/ أبدت الحكومتان الاتحادية وإقليم كوردستان، يوم الاثنين، استعدادهما لتنفيذ بنود الموازنة المالية للعام الجاري 2021.

جاء ذلك في لقاء جمع بين وزير مالية إقليم كوردستان آوات شيخ جناب مع وزير المالية الاتحادي علي علاوي في العاصمة بغداد، وفق بيان صادر عن مالية الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وأفاد البيان بأن الجانبين بحثا "آلية تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري وما يقع على عاتق كل من وزارة المالية الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان".

ووفق البيان، فإن الجانبين أبديا استعدادهما لتنفيذ القانون.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي بدأها أمس الأحد إلى بغداد وفد يمثل حكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني لبحث تنفيذ بنود الموازنة المالية.

ومن المنتظر أن يجري الوفد مباحثات مع وزارة النفط الاتحادية لبحث ملف النفط واعداد تقرير مشترك يتم تسليمه لوزارة المالية الاتحادية. 

وكان البرلمان العراقي قد أقر مطلع شهر شباط/فبراير الماضي موازنة البلاد المالية للعام الجاري بقيمة نفقات إجمالية بلغت 129 تريليون دينار، وعجز قدره 28 تريليونا.

كما نصت الموازنة على تسليم إقليم كوردستان كمية 250 ألف برميل من النفط يومياً إضافة إلى نصف الإيرادات المالية الأخرى لبغداد مقابل الحصول على حصة تقدر بـ12.6 في المئة من الموازنة.

وتأمل حكومة إقليم كوردستان بالشروع في تنفيذ بنود الموازنة لاستئناف مدفوعات الموازنة المتوقفة منذ نحو عام بما في ذلك رواتب موظفي الإقليم.

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