بغداد وأربيل تبحثان توحيد إجراءات دخول السلع والبضائع الموردة للعراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأربعاء، عن عقد اجتماع من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة مع وفد من إقليم كوردستان لتوحيد إجراءات دخول السلع والبضائع الموردة إلى العراق.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الأمر الديواني (79 س لسنة 2024)، ناقشت آليات تنفيذ قرار المجلس الوزاري للاقتصاد، بشأن توحيد إجراءات دخول السلع والبضائع الموردة إلى العراق، في ضوء الاتفاق الموقع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".

وبين أن "الاجتماع ترأسه رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض محمد عبد، بحضور وفد رسمي من حكومة إقليم كوردستان، اذ جرى بحث الخطوات العملية لتنفيذ بنود الاتفاق، الذي يهدف إلى ضمان انسيابية الحركة التجارية وتبسيط الإجراءات عند المنافذ الحدودية، عبر توحيد المواصفات والفحوصات النوعية للسلع المستوردة".

وأكد رئيس الجهاز، خلال الاجتماع بحسب البيان، أهمية "التنسيق المستمر بين الجانبين، من أجل تفعيل القرارات المشتركة وتعزيز الشفافية وحماية المستهلك، من خلال ضمان جودة المنتجات الداخلة إلى الأسواق العراقية وفق معايير وطنية موحدة".

ولفت البيان إلى أن "وفد حكومة الإقليم جدد التزامه الكامل بتنفيذ الاتفاق، وأكد حرص الإقليم على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الحكومة الاتحادية، بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطنين في جميع محافظات العراق".

يُشار إلى أن الأمر الديواني (79 س لسنة 2024) صدر بهدف توحيد المعايير والإجراءات الفنية المتعلقة بالسلع المستوردة، وتسهيل حركة التجارة بين الإقليم وباقي المحافظات العراقية، ضمن إطار قانوني موحّد يعزز بيئة الأعمال ويحمي السوق العراقية من السلع غير المطابقة.