بغداد وأربيل بوفد رفيع في طهران.. الرئاسات العراقية تشارك في تشييع خامنئي

شفق نيوز- بغداد

وصل رئيسا الجمهورية نزار آميدي، ومجلس النواب هيبت الحلبوسي، برفقة عدد من الشخصيات الحكومية الرفيعة، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وبحسب بيانات رسمية وردت لوكالة شفق نيوز، فإن رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، إلى جانب جمع من رؤساء الكتل السياسية والنيابية، وصلوا أيضاً إلى طهران للمشاركة في مراسم توديع آية الله الراحل علي خامنئي.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد وصل في وقت سابق من صباح اليوم إلى العاصمة الإيرانية، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس مسعود بزشكيان.

وتأتي هذه الزيارة للمشاركة في مراسم تشييع ودفن المرشد الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، الذي اغتالته الولايات المتحدة وإسرائيل بضربات جوية مشتركة في أواخر شهر شباط/فبراير الماضي.