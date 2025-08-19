بغداد وأربيل.. اجتماع جديد لحسم ملفات "النفط والرواتب"

شفق نيوز- بغداد

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، يوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مشتركاً بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، لبحث ملف الرواتب والنفط.

وذكرت وزارة التخطيط العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع استعراض التقدم المحرز في الملفات العالقة بين الطرفين، والتي شملت ملف إنتاج وتصدير النفط، وملف الإيرادات غير النفطية، إلى جانب ملف توطين رواتب موظفي الإقليم، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن".

وأشار المشاركون، وفقاً للبيان، إلى أن تقدماً مهماً قد تحقق، لاسيما في ملف إنتاج وتصدير النفط من الإقليم، إذ تم استكمال جميع الشروط والمتطلبات اللازمة للشروع بعملية الإنتاج والتصدير عبر شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، ومواصلة الحوارات لاستكمال بقية المتطلبات المتعلقة بالملفات الأخرى.