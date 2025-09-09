بغداد وواشنطن تتفقان على تجنب الصراعات وتؤكدان: الشراكة الاقتصادية تبني حكومة قوية

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، مع القائم بالأعمال الأمريكي الجديد في العراق جوشوا هاريس، يوم الثلاثاء، أهمية تجنيب البلاد الصراعات الإقليمية، مؤكدين أن الاستثمار والشراكات الاقتصادية الأمريكية يجب أن تسهم في بناء حكومة قوية.

جاء ذلك خلال استقبال محمود المشهداني بمكتبه الخاص جوشوا هاريس في لقاء رسمي تم خلاله تبادل وجهات النظر، وبحث أطر التعاون الإستراتيجي بين البلدين.

وأكد المشهداني في بيان لمجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "استقرار العراق الأمني والازدهار الاقتصادي مترابطان ارتباطاً وثيقاً، وأن تحقيق الاستقرار يتطلب دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الشباب، عبر تفعيل القطاع الخاص، ودخول الشركات الأمريكية للسوق العراقية".

كما شدد على أن "المرحلة المقبلة بعد الانتخابات تحتاج إلى شراكات حقيقية لتعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية، وتعزيز سيادة العراق ووحدته الوطنية، مع التركيز على كفاءة الحكومة وتطبيق مبدأ المواطنة، بوصفه أساساً للنهج التنموي".

من جانبه أشاد جوشوا هاريس بـ"التضحيات التي قدمها العراق في دحر الإرهاب"، مؤكداً أن "بلاده ملتزمة بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والشعب العراقي، بعد الانتخابات المقبلة".

وأشار إلى أن "الشراكة الأمريكية العراقية تمثل فرصة استراتيجية لبناء فصل جديد من التعاون المشترك، يعتمد على المصالح المتبادلة واستثمار ملفات الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، وتنويع مصادر الكهرباء، وتوسيع المشاريع الاستثمارية بشكل ملموس على الأرض".

ووفقاً للبيان، فقد ناقش الطرفان أيضاً "العلاقات الخارجية وأهمية تجنيب العراق الصراعات الإقليمية، مؤكدين أن الاستثمار والشراكات الاقتصادية الأمريكية يجب أن تسهم في بناء حكومة قوية ودولة مواطنة قائمة على الكفاءة والوحدة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار الأمني والازدهار الاقتصادي وحسن الجوار".

وخلص اللقاء إلى أن "تحقيق هذه الرؤى المشتركة يتطلب العمل الميداني المكثف واللقاءات المستمرة مع الحكومة العراقية لتعزيز التعاون الثنائي وإرساء أسس شراكة إستراتيجية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة، تقوم على الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية، والمصلحة المشتركة"، بحسب البيان.