بغداد وواشنطن تبحثان تطوير التعاون الأمني والتفاهمات النفطية مع أربيل

شفق نيوز- بغداد

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع القائم بالأعمال الأمريكي الجديد في سفارة واشنطن لدى بغداد، جوشوا هاريس، يوم السبت، أهمية تطوير التعاون الأمني بين البلدين، فضلاً عن مناقشة الملفات المالية والنفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال استقبال فؤاد حسين القائم بالأعمال الأمريكي في العاصمة بغداد، مقدماً له التهنئة بمناسبة تسنّمه مهامه الجديدة، متمنياً له النجاح في عمله المقبل، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشارت الوزارة إلى أن "اللقاء أكد على أهمية العلاقات الجيدة بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تمت مناقشة نشاط الشركات الأمريكية العاملة في العراق، لاسيما خلال الفترة الأخيرة، حيث شُدد على ضرورة تهيئة بيئة مناسبة لعملها بما يخدم المصالح المشتركة".

ووفقاً للبيان، فقد "تطرق الجانبان إلى أهمية استمرار التعاون الأمني وتطويره في المرحلة الراهنة والمراحل المقبلة، إضافة إلى بحث الملفات المالية والنفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، مع الإشارة إلى التفاهمات الأخيرة التي تم التوصل إليها مع الشركات النفطية الأمريكية العاملة في الإقليم".

وتابع، أن "اللقاء تناول أيضاً الوضع في سوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة التعاون من أجل دعم الاستقرار هناك، وأهمية إشراك ممثلي جميع المكونات السورية في المسار السياسي لضمان تحقيق حالة من الاستقرار المجتمعي".

واختتم البيان بالقول إن "اللقاء التطرق كذلك إلى مسألة المفاوضات المتوقفة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية".