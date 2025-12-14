بغداد وواشنطن تبحثان التنسيق المشترك لتعزيز الاستقرار الإقليمي

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، القائم بالأعمال الأميركي لدى العراق جوشوا هاريس، ملف التنسيق بين بغداد وواشنطن بشأن الاستقرار الإقليمي.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني، استقبل، اليوم، هاريس، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك، فضلاً عن استعراض تطورات الوضع الإقليمي والدولي، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات القائمة بما يسهم في فرض الاستقرار والأمن في المنطقة".

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى أن العلاقات الثنائية تشهد تطوراً وتقدماً مستمراً في ظل ما تحظى به من حرص واهتمام متبادل لمواصلة تنميتها في مختلف المجالات والقطاعات، ولما فيه تحقيق المصلحة والمنفعة المتبادلة.

ولفت إلى أهمية مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري بين البلدين، في ضوء مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة وبما يسهم في دعم مختلف المسارات التنموية والخدمية.

من جانبه، بارك القائم بالأعمال الأميركي للعراق إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة، وهو ما يدل على دخوله مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار والتنمية، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة التعاون مع العراق في مساعيه الرامية إلى تحقيق التنمية والاستقرار.