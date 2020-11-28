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بغداد وواشنطن تبحثان "اتفاق التطبيع" في سنجار

Category: سیاسة

Date: 2020-11-28T14:02:38+0000
بغداد وواشنطن تبحثان "اتفاق التطبيع" في سنجار

شفق نيوز/ بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم السبت، مع السفير الأمريكي في بغداد "اتفاق سنجار" لتطبيع الأوضاع في القضاء.

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاخير استقبل، بمكتبه، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، والتأكيد على أهمية تبادل المعلومات الاستخبارية، للقضاء على ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي".

وأكد السفير الأمريكي وفقا للبيان أن "الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى عراق قوي مزدهر يؤثر بشكل إيجابي في محيطه الإقليمي والدولي، معربا عن أمله في أن يأخذ العراق دوره الفاعل في أمن  واستقرار المنطقة".

كما بحث الأعرجي مع السفير الأمريكي بحسب البيان "الملف الإنساني واتفاق سنجار وعودة النازحين الى مناطقهم، بعد أن هيأت الحكومة العراقية أسباب عودتهم بشكل آمن".

وتوصلت بغداد وأربيل الجمعة (9 تشرين الاول الماضي)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

والاتفاق الجديد سيعالج مسألة إزدواجية الإدارة، كما أن الكاظمي شدد على حرص بغداد على خلو سنجار من الجماعات المسلحة سواء الداخلية أو الوافدة من خارج البلاد، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.

وتوجد حالياً حكومتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلا مواليا له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

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