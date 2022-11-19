بغداد وهلسنكي تناقشان حل العقبات التي تواجه العراق في ملف الهجرة واللاجئين

شفق نيوز/ ناقش نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، مع وزير خارجيَّة جُمْهُوريَّة فنلندا بيكا هافيستو، حل العقبات التي تواجه العراق في ملف الهجرة واللاجئين العراقيين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال مُنتدى حوار المنامة 2022، المُنعقد في مملكة البحرين، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكّد الوزير حسين، "أهمّية تدعيم أوجُه العلاقات الثنائيّة عبر تنويع أطر التشاور بما يُساهِم في تحقيق تطلّعات بغداد وهلسنكي، ورفع وتيرة التعاون الثنائيّ لمُجمَل الجُهُود الجاريّة، وعلى مُختلِف الصُعُد السياسيَّة، والاقتصاديَّة، والصحّية، والتنمويَّة بما يعود بالخير على كلا البلدين".

وناقش الجانبان عدة مواضيع مُتعلقة بحل العقبات التي تواجه العراق في ملف الهجرة واللاجئين العراقيين وسُبُل التعاون بين الجانبين للعمل على اندماج اللاجئين في المجتمع الفنلندي، ومُناقشة العودة الطوعيَّة لمن يرغب منهم بذلك وتسهيل العقبات كافة التي تحول دون عودتهم إلى وطنهم.

وأشار حسين الى "الدور الذي لعبه العراق لجمع الفرقاء الإقليمين في المنطقة، وتجسد ذلك لعدد من الإجتماعات والمُؤتمرات التي احتضنتها بغداد وتقريب وجهات النظر والمضيّ قدماً في المسار الصحيح والتي كان أخره مُؤتمر بغداد للتعاون الشراكة والذي أسس إطار علميّ لتخفيف التوترات في المنطقة وخلق الحوار الإيجابيّ".

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير الخارجيَّة فؤاد حسين عن شكره وتقديره لمواقف حكومة فنلندا في دعم العراق في جميع المجالات.